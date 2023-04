Il Cagliari accelera i tempi in vista della sfida di sabato pomeriggio a Parma (inizio ore 14, arbitro Gariglio di Pinerolo). Questa mattina, Ranieri ha diretto un allenamento chiuso da una partitella a tutto campo. Assente naturalmente Mancosu, che lavora in personalizzato dopo la distrazione ai flessori, e fuori anche Radunovic e Dossena, che hanno svolto un allenamento differenziato e che si avviano a rientrare in gruppo dopo la botta nello scontro aereo del finale col Frosinone.

Assente anche Capradossi, che a Roma è stato operato di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro. L'operazione, eseguita dal dottor Ticca, è perfettamente riuscita, ma il difensore ha praticamente chiuso in anticipo la stagione.

© Riproduzione riservata