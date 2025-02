Ancora un subentro vincente per Gianluca Gaetano. Stavolta non ha segnato come contro il Lecce, ma appena dopo il suo ingresso i rossoblù hanno sbloccato Cagliari-Parma con l’autorete di Alessandro Vogliacco. E la gara è stata la ciliegina sulla torta dopo essere diventato di nuovo padre in settimana: «È stata un’emozione particolare la nascita di mio figlio, poi la partita di oggi una vittoria fondamentale», le sue considerazioni.

L’anno scorso, arrivato a febbraio, Gaetano era stato decisivo. Ora è in crescita: «Dopo la partita col Lecce sono più vivo e più partecipe, dall’inizio dell’anno nuovo mi sono detto di fare più prestazioni di questo tipo». Ma non ritiene sia una vera e propria rinascita: «Sto lavorando per tornare quello di prima, con prestazioni così ci riuscirò».

Sono maturate le condizioni, comunque scontate, per l’obbligo di riscatto dal Napoli di Gaetano. «Era questo che volevo, è arrivato e sono molto contento di far parte della famiglia rossoblù». Ora l’Atalanta: «Arrivano partite molto difficili, ma sappiamo della nostra forza».

