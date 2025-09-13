unipol domus
13 settembre 2025 alle 14:55
Cagliari-Parma, code e lunghe attese per entrare in Curva Sud: fischi e protesteDisappunto dei supporter rossoblù in coda davanti ai cancelli
Proteste dei tifosi per i tempi lunghi d’accesso alla Curva Sud della Unipol Domus, in occasione della sfida tra Cagliari e Parma.
Fino a pochi minuti dal calcio d’inizio file ancora molto lunghe davanti ai cancelli d’accesso, che hanno creato malumori tra i supporter rossoblù manifestati anche con fischi.
