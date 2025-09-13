Proteste dei tifosi per i tempi lunghi d’accesso alla Curva Sud della Unipol Domus, in occasione della sfida tra Cagliari e Parma. 

Fino a pochi minuti dal calcio d’inizio file ancora molto lunghe davanti ai cancelli d’accesso, che hanno creato malumori tra i supporter rossoblù manifestati anche con fischi. 

