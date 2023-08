Sono venticinque i giocatori convocati da Claudio Ranieri per la gara di domani sera contro il Palermo per i trentaduesimi di Coppa Italia.

In città cresce l'attesa, tanto che la società ha deciso di aprire anche la Curva sud della Domus, avendo esaurito tutti i 12000 posti disponibili negli altri tre settori. Ad Asseminello nessuna sorpresa, col tecnico che deve rinunciare ai lungodegenti Lapadula, Rog e Mancosu oltre che agli acciaccati Pereiro e Desogus (entrambi con la valigia). Domani mattina la rifinitura, in vista della prima uscita ufficiale della stagione, in programma alle 21.15. Tra i convocati c'è anche Jankto, che però, come annunciato in conferenza dallo stesso Ranieri, dovrebbe partire dalla panchina.

Intanto, sul fronte mercato, ufficiale il trasferimento in prestito al Novara di Boccia. E col Palermo prosegue il braccio di ferro per il gioiellino della Spal Prati. Il giocatore continua a essere irremovibile: per lui c'è solo l'opzione Cagliari, per giocare in Serie A e con Ranieri.

Questa la lista dei rossoblù convocati.

Portieri:

Aresti, Radunovic, Scuffet

Difensori:

Altare, Capradossi, Dossena, Goldaniga, Obert, Di Pardo, Zappa, Augello, Azzi, Travaglini

Centrocampisti:

Deiola, Jankto, Kourfalidis, Lella, Makoumbou, Nandez, Oristanio, Sulemana, Viola

Attaccanti:

Luvumbo, Pavoletti, Shomurodov

© Riproduzione riservata