Il Cagliari batte l’Olbia 3-0 allo Stadio del Vento di Aritzo (Biancu al 5’, nella ripresa poi i gol di Ceter e Marin) e Leonardo Semplici si dice soddisfatto.

"Mi interessava vedere gli elementi sin qui meno utilizzati, per dar loro minutaggio, oltre ad alcuni giovani – spiega il tecnico rossoblù - Sono partite che ci permettono di crescere, ottimizzare il lavoro negli allenamenti. Abbiamo creato tanto, è stato bravo il loro portiere, ma non guardo tanto al risultato: mi preme soprattutto migliorare, trasferire un certo tipo di mentalità che vuole la squadra sempre propositiva".

"C'è ancora tanto da fare, vogliamo presentarci subito bene in Coppa, poi in campionato - ha aggiunto -. Dobbiamo avere la voglia di fare sempre la gara, a volte ci riusciremo, altre volte può capitare di no, però dovremo mantenere una identità ben precisa".

“La coesione è determinante – ha sottolineato -. Alla società ho chiesto prima gli uomini, poi i calciatori. In campo ci sono anche gli avversari, ma con determinate qualità a livello umano si possono superare tutte le difficoltà". Su Pereiro: "Gaston è un ragazzo di grande valore e qualità, può fare il rifinitore e trovare il gol personale; è reduce da un’annata sfortunata, mi auguro che possa essere la sua stagione. Dipende da lui".

