Davide Nicola-Cagliari Calcio, è finita. Dopo una notte di riflessione è arrivata in mattinata la decisione sul divorzio tra l’allenatore e il club rossoblù. Un esito che veniva dato per scontato a seguito del faccia a faccia fra tecnico, presidente Tommaso Giulini e diesse Nereo Bonato andato in scena ieri pomeriggio a Milano. Contratto rescisso in corso d’opera senza drammi, quindi, con un accordo che dovrebbe essere stato raggiunto anche per la parte economica.

I vertici societari non possono che essere soddisfatti della salvezza conquistata con una giornata d’anticipo, ma a Nicola sarebbe stata contestata la mancata valorizzazione di alcuni giocatori che il club chiedeva di sfruttare e mettere in campo. Lui avrebbe chiesto investimenti per alzare l’asticella sotto la sua guida.

Visioni distanti che hanno imposto la svolta per la prossima stagione in serie A nella quale, stando a quanto trapela, il Cagliari Calcio vorrebbe puntare sui giovani e sulla crescita del gruppo: un compito che potrebbe essere affidato a Fabio Pisacane, ex rossoblù e allenatore della Primavera che ha conquistato una storica Coppa Italia. Ma la partita della successione al momento non è ancora definita.

Nicola era arrivato a Cagliari undici mesi fa, con l'ufficialità il 5 luglio 2024 a seguito della risoluzione del contratto con l'Empoli. Nella stagione appena conclusa ha portato i rossoblù al quindicesimo posto con 36 punti, per effetto di 9 vittorie, altrettanti pareggi e 20 sconfitte. Per lui questa è stata la prima volta dal 2016-2017, anno in cui aveva conquistato la grande salvezza a Crotone, in cui ha iniziato e chiuso il campionato sulla stessa panchina.

Alla pari di Ranieri un anno fa, Nicola ha ottenuto la salvezza alla penultima giornata: in questo caso col 3-0 al Venezia del 18 maggio. Con Napoli-Cagliari di venerdì 23 si è chiusa la stagione, quindi una decina di giorni di attesa (trascorsi nel capoluogo) prima del vertice di ieri a Milano, città che Nicola ha raggiunto con un volo preso in tarda mattinata. L’ultimo aereo sul quale è salito da allenatore del Cagliari.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata