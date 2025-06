Va verso la chiusura l’esperienza di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari. L’indiscrezione trapela dall'incontro di questo pomeriggio a Milano, con il presidente Tommaso Giulini. Le parti hanno affrontato anche aspetti economici legati alla separazione (il contratto del tecnico non è scaduto). E iniziano a circolare i nomi dei possibili successori. Il più quotato è quello di Fabio Pisacane, ex rossoblù e allenatore della Primavera. Ma si fa strada anche l’ipotesi Ivan Juric.

Nicola è arrivato a Cagliari undici mesi fa, con l'ufficialità il 5 luglio 2024 a seguito della risoluzione del contratto con l'Empoli. Nella stagione appena conclusa ha portato i rossoblù al quindicesimo posto con 36 punti, per effetto di 9 vittorie, altrettanti pareggi e 20 sconfitte. Per lui questa è stata la prima volta dal 2016-2017, anno in cui aveva conquistato la grande salvezza a Crotone, in cui ha iniziato e chiuso il campionato sulla stessa panchina.

Alla pari di Ranieri un anno fa, Nicola ha ottenuto la salvezza alla penultima giornata: in questo caso col 3-0 al Venezia del 18 maggio. Con Napoli-Cagliari di venerdì 23 si è chiusa la stagione, quindi una decina di giorni di attesa (trascorsi nel capoluogo) prima del vertice di oggi a Milano, città che Nicola ha raggiunto con un volo preso in tarda mattinata.

