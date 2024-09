Parte dal 1’ Gianluca Gaetano, al suo secondo esordio in rossoblù proprio contro la squadra dalla quale è stato preso due settimane fa. Il fantasista è titolare per Cagliari-Napoli (ore 18), con Davide Nicola che lo schiera assieme a Zito Luvumbo e Roberto Piccoli. Sulla corsia di destra preferiti Gabriele Zappa a José Luis Palomino come terzo di difesa e Paulo Azzi a Nadir Zortea come esterno. Ecco le formazioni ufficiali, il Cagliari scenderà in campo col lutto al braccio per la scomparsa – avvenuta in settimana – di Cesare Poli, per il quale verrà osservato un minuto di silenzio.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto; Azzi, Marin, Deiola, Augello; Luvumbo, Gaetano; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Adopo, Lapadula, Viola, Zortea, Jankto, Wieteska, Palomino, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Napoli: in arrivo.

La radiocronaca integrale di Cagliari-Napoli a partire dalle 18 su Radiolina con Lele Casini e Luca Neri. Segue il Postpartita, con i commenti a caldo della partita, con Luca Neri su Radiolina, Videolina e sulle pagine Facebook del Gruppo L’Unione Sarda.

© Riproduzione riservata