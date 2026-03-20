Il Cagliari perde 0-1 contro il Napoli e la corsa salvezza si complica, perché i rossoblù sono da due mesi senza vittorie: nelle pagelle il migliore è Esposito.

Caprile 6

Si oppone su De Bruyne in particolare.

Zé Pedro 6

Tiene botta contro tanti avversari di spessore.

(dal 28’ st Mendy 6)

All’esordio da professionista, si fa notare per una rovesciata.

Mina 6

La sua furia agonistica stavolta non basta.

Dossena 6

Si oppone più volte ai tentativi degli avversari.

Juan Rodríguez 6

Costretto a chiudere in tante occasioni.

(dal 39’ st Raterink sv)

Anche per lui è un debutto da professionista.

Adopo 5,5

Aveva davanti centrocampisti di livello, fa fatica.

(dal 28’ st Deiola 6)

Ritorna in campo dopo tre mesi.

Gaetano 5,5

Un bel tiro dal limite sul fondo. E non molto altro.

Sulemana 6

Un passo in avanti rispetto alla prova di Pisa.

Palestra 5,5

Sperava di festeggiare in maniera diversa la chiamata in Nazionale.

Esposito 6,5

Vuole fare tanto, è uno dei più pericolosi.

(dal 39’ st Trepy sv)

Spinazzola gli nega che gli arrivi la palla dell’1-1 al 93’.

Folorunsho 5,5

Molto mobile, ma allo stesso tempo senza precisione.

(dal 20’ st Kılıçsoy 5,5)

Ci mette il fisico, senza però avere palloni in area.

Pisacane 6

La reazione c’è, ma il Cagliari non riesce a creare occasioni vere.

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