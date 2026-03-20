Alessandro Deiola non giocava da quasi tre mesi, dalla vittoria per 1-2 di Torino datata 27 dicembre. Poi l’infortunio nell’ultimo allenamento prima del Milan, la successiva ricaduta e tanto tempo lontano dal campo. Oggi il rientro, al 73’, che però non è bastato per evitare la sconfitta col Napoli: «Dobbiamo pensare partita dopo partita, a prescindere da chi ci troviamo davanti», dichiara sull’obiettivo salvezza. «Ogni giornata è utile per raggiungerla, sappiamo che è un campionato difficile ma abbiamo dimostrato che con l’atteggiamento giusto possiamo fare risultato contro chiunque».

Il Cagliari va alla sosta con due mesi senza vittorie, riprenderà il sabato di Pasqua col Sassuolo. «Recupereremo qualche giocatore importante, per ripartire al meglio», la fiducia di Deiola. «Abbiamo avuto tanti infortuni, chi li ha sostituiti ha portato i suoi frutti e siamo arrivati a 30 punti che non sono pochi. Il fatto dei giocatori conta poco: ci serve un po’ più di coraggio, stiamo facendo in modo di lavorarci per avere maggiori certezze».

È l’atteggiamento il punto su cui si sofferma Deiola. «Una squadra come la nostra non può non averlo», aggiunge. «Cerchiamo di far restare tutti sul pezzo, per raggiungere l’obiettivo». L’anno scorso l’aveva blindata proprio lui con lo splendido gol contro il Venezia, valso la candidatura al Puskás Award. «Ma quest’anno mi accontenterei di un appoggio in porta come l’anno scorso a Verona, basta buttarla dentro e che arriviamo alla salvezza», conclude.

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