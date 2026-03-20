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Un avvio da incubo porta il Cagliari a subire gol dopo appena un minuto e mezzo: Napoli avanti 0-1 nel match che apre la trentesima giornata di Serie A. In gol McTominay.

Il Cagliari parte col 4-3-3, ma è fortissimo l’avvio del Napoli che dopo novanta secondi è già in vantaggio. Tutto nasce da un errore in disimpegno di Caprile, che pressato da Højlund perde palla: l’azione prosegue in area e Zé Pedro chiude in calcio d’angolo. Dalla battuta, corta, cross sul secondo palo per la sponda di Beukema verso Buongiorno, primo tiro mancato e secondo toccato da Caprile sul palo con tap-in in rete del solito McTominay. C’è un check per possibile irregolarità, ma è tutto buono: 0-1 al 2’.

Non c’è una reazione dei rossoblù. Che anzi rischiano al 5’, quando ancora Højlund si invola a destra e Dossena lo affronta fallosamente al limite: è punizione, batte Politano e Caprile respinge di pugno. Al quarto d’ora, su altra giocata da dietro con pressing ospite e corner concesso, Mina nell’area piccola anticipa McTominay di schiena e la palla si impenna finendo sopra la traversa. Dopo venti minuti prima azione del Cagliari: Esposito scippa il possesso a Olivera e si invola sulla destra, il suo diagonale è a lato.

La parte centrale di gara vede meno occasioni, con il Cagliari che prova a scuotersi e il Napoli sempre pericoloso quando riesce a recuperare alto. In chiusura di tempo, gli azzurri provano ad alzare nuovamente i ritmi e continuano a collezionare corner in serie. Al 42’ destro di McTominay dal limite, deviazione in calcio d’angolo. Dalla bandierina azione insistita con Gilmour liberato in area per un destro murato. Si va all’intervallo dopo due minuti di recupero.

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