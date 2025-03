Per Elia Caprile un’altra prestazione di spessore, con l’aggiunta di un qualcosa che per un portiere è sempre fondamentale: la porta inviolata, seconda per lui dal suo arrivo a Cagliari dopo lo 0-0 di Bergamo. «Sono contento finalmente di non aver preso gol», ribadisce al termine del 3-0 al Monza. «Una vittoria importante: tutti insieme siamo arrivati all’obiettivo di oggi. Non siamo appagati, ne sono sicuro: siamo consapevoli che domenica si va a Empoli, una partita difficile e tosta. Il campionato non è finito».

Caprile ha tenuto il Cagliari in corsa nel primo tempo, dove la prestazione non era stata scintillante. «Eravamo consapevoli che ci sarebbero state molte difficoltà, il Monza mica era in ferie. Abbiamo passato difficoltà nel primo tempo, poi è venuto fuori il gruppo». Il +6 sulla terzultima non chiude i conti: «La Serie A è sempre complicata, mancano tante partite da dover fare al 100%».

Per Caprile domenica prossima ci sarà la sfida da ex a Empoli, dove nella scorsa stagione ha ottenuto (con Davide Nicola) la salvezza all’ultimo minuto e all’ultima giornata. «Devo tanto alla città e alla squadra, avrà sempre un posto speciale per me nel cuore. Ma arrivo da avversario, col Cagliari, e spero di portare a casa qualcosa. È una partita importante e ne siamo consapevoli».

