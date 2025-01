Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini per il Cagliari, dopo due giorni di riposo a seguito del bel pareggio per 1-1 col Milan. E la notizia principale riguarda Yerry Mina: il difensore colombiano, assente al Meazza per un problema fisico, ha parzialmente svolto in gruppo la seduta. Il suo pieno rientro a disposizione è atteso nei prossimi giorni, in modo da riaverlo in campo contro il Lecce domenica alle 15. Mina, la scorsa settimana, aveva dovuto dare forfait per un mix tra fastidio al polpaccio sinistro (problema con cui convive da tempo) e una botta alla caviglia destra rimediata domenica scorsa a Monza.

È invece ancora a parte Zito Luvumbo, che un mese esatto fa (il 14 dicembre) era uscito per infortunio contro l’Atalanta (trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra). Per lui il recupero resta da valutare ed è incerta la sua presenza nello scontro salvezza di domenica, partita alla quale i salentini arrivano con due punti in più in classifica. L’altro infortunato in casa Cagliari è il terzo portiere Giuseppe Ciocci.

Domani allenamento mattutino. A seguire, sempre al Crai Sport Center, la conferenza stampa di presentazione del nuovo portiere del Cagliari Elia Caprile (ore 13.30).

© Riproduzione riservata