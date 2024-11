Ha dato altri segnali di crescita Zito Luvumbo, dopo il gol di lunedì contro la Lazio che ha interrotto un digiuno di oltre otto mesi. Stavolta non ha segnato, ma la prestazione dell’angolano nel 3-3 di Cagliari-Milan è comunque positiva: «Sono contento per la partita, che non era facile ma durissima. Abbiamo lottato dall’inizio all’ultimo e abbiamo conquistato un punto importantissimo».

Chi ha segnato è Gabriele Zappa, autore di una doppietta e migliore in campo nella partita. Luvumbo scherza col compagno di squadra e lo celebra al termine del match: «Per me deve pagare una cena. E deve continuare così».

