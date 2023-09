Sono ventitrè i giocatori convocati da Ranieri per Cagliari-Milan di domani sera (inizio ore 18.30) alla Domus. La rifinitura di questo pomeriggio ha riportato in gruppo definitivamente Di Pardo e Pavoletti, mentre restano tra gli indisponibili Mancosu e Jankto, che si sono allenati in personalizzato e sperano di poter tornare in gruppo in vista della sfida con la Fiorentina di lunedì prossimo. A casa, naturalmente, Lapadula, Rog, Capradossi, Pereiro e Desogus, torna a disposizione anche Wieteska, che ha scontato con l'Atalanta il turno di squalifica.

Per la gara col Milan la Domus potrebbe far registrare il secondo tutto esaurito stagionale. Superata quota 16.000 presenze, restano a disposizione circa 300 tagliandi. In vista della grande affluenza, i cancelli dello stadio apriranno domani alle 16.30, mentre resteranno chiusi i botteghini dell'impianto.

Questi i convocati.

Portieri:

Radunovic, Scuffet, Aresti

Difensori:

Dossena, Wieteska, Hatzidiakos, Obert, Goldaniga, Zappa, Di Pardo, Augello, Azzi

Centrocampisti:

Nandez, Makoumbou, Sulemana, Viola, Deiola, Prati

Attaccanti:

Petagna, Pavoletti, Luvumbo, Shomurodov, Oristanio

