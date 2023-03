Prosegue la settimana lavorativa del Cagliari, pur senza lo sfogo della partita, vista la sosta del campionato.

Anche questa mattina, i rossoblù si sono allenati ad Asseminello. Ancora personalizzato per Luvumbo, Rog e Pavoletti, con i primi due che accelerano nella speranza di tornare in gruppo la settimana prossima, in vista della sfida col Sudtirol.

Assenti, naturalmente, anche i quattro nazionali. Mentre Obert è rimasto in tribuna nello 0-0 della Slovacchia col Lussemburgo, Makoumbou è stato schierato titolare nel Congo, battuto 2-1 in casa dal Sudan del Sud. Con Kourfalidis in campo con l'Under 21 greca nell'amichevole con l'Ungheria, domani toccherà a Lapadula guidare l'attacco del Perù nell'amichevole contro la Germania, nella gara che segnerà anche il debutto internazionale dell'arbitra livornese Ferrieri Caputi.

