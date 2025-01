Rinviato ancora il rientro in gruppo di Zito Luvumbo e Yerry Mina. A due giorni da Milan-Cagliari (sabato ore 20.45, arbitra Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido) i due giocatori rossoblù si sono allenati a parte, nella seduta dell’antivigilia al Crai Sport Center di Assemini. L’attaccante è fuori dal 14 dicembre per una distorsione alla caviglia sinistra, il difensore è stato sostituito anzitempo nelle ultime tre partite: contro Venezia e Inter per un fastidio al polpaccio sinistro (che non ha smaltito del tutto), col Monza anche per un duro colpo alla caviglia destra subito da Dany Mota.

Domani mattina l’ultimo allenamento prima della partenza per Milano, dove si deciderà sulla loro convocazione. Più fattibile la presenza di Mina, improbabile quella di Luvumbo. La seduta di oggi, dopo un’attivazione tecnica, ha visto una parte tattica svolta in funzione della gara e prove su calcio da fermo.

Alle 12.30 di domani la conferenza stampa di Davide Nicola, che dopo il successo di Monza sarà chiamato a un’impresa vera e propria: al Meazza, contro il Milan, appena 4 vittorie in 46 partite per il Cagliari nella sua storia. L'ultimo successo è datato 1 giugno 1997 (0-1, gol di Roberto Muzzi in avvio), poi ben 19 sconfitte (le ultime 3 consecutive e subendo almeno 4 gol) e 2 soli pareggi, nel 1999 e nel 2021.

© Riproduzione riservata