Ha colpito domenica scorsa il Monza, nella fondamentale vittoria per 1-2, e all’andata il Milan prossimo avversario sabato alle 20.45 al Meazza. Nadir Zortea sarà ospite oggi in studio per la puntata di “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, nel classico appuntamento del giovedì dalle 18.30 alle 19.

Il laterale, già autore di tre gol in questa Serie A, parteciperà alla trasmissione condotta dai giornalisti Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, come protagonista del Cagliari che ha dato un calcio alla crisi e spera di ottenere un risultato positivo anche al Meazza, dove contro il Milan non vince addirittura dall’1 giugno 1997 (0-1, gol di Roberto Muzzi).

I tifosi potranno interagire con Zortea lasciando dei commenti sulla diretta dalle pagine Facebook del gruppo L’Unione Sarda.

