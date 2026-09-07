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Il primo gol in rossoblù di Daniel Maldini porta il Cagliari al riposo avanti 1-0 contro il Lecce. Il numero 70 segna di testa al 29’, su calcio d’angolo da sinistra.

Per la terza volta su tre giornate, Pisacane si affida alla stessa formazione. Cagliari al tiro dopo venti secondi, Romano da fuori e para Falcone. Ma in avvio la migliore occasione è del Lecce, all’8’ Štulić si ritrova solo davanti a Caprile grazie a un rimpallo ma cestina la possibilità di segnare calciando alto. Si fa notare Maldini al 14’, va via bene in area sulla sinistra e quando calcia trova una deviazione per alzare il suo tiro sopra la traversa.

Dal nulla, il Lecce sfiora il gol al 23’: cross da destra, Coulibaly si coordina in acrobazia sul primo palo e Caprile deve compiere un intervento tutt’altro che banale per mettere in angolo. Quando si riprende a giocare dopo il cooling break (alla Domus caldo e umidità la fanno da padrone) bella discesa di Zé Pedro, servito da Adopo, Gallo messo a sedere e cross per il colpo di testa di Fazzini deviato in corner.

Dall’angolo, battuta perfetta a centro area e incorna Maldini lasciando immobile Falcone: Cagliari 1 Lecce 0 al 29’. È il primo gol del fantasista figlio d’arte, festeggiato mostrando la maglia di Kevin Carlos che ha appena perso la madre. Al 35’ il numero 70 raccoglie un tiro-cross di Mendy da destra deviato da Falcone, ma non può dare mira alla sua conclusione e il portiere ospite non ha problemi.

Obert, che ha segnato il suo unico gol in Serie A in un Cagliari-Lecce (19 gennaio 2025), al 39’ riceve palla da fuori con spazio e prova il sinistro: tiro potente ma centrale, Falcone blocca a terra. Poi nonostante la pressione del Lecce non succede più nulla sino all’intervallo, che arriva dopo due minuti di recupero.

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