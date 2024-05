Cagliari-Lecce è alle porte e Ranieri ritrova, in extremis, anche Mina e capitan Pavoletti. Sono venticinque, infatti, i rossoblù convocati per la sfida di domani alle 12.30 alla Domus con i salentini. Dopo i recuperi annunciati di Nandez, Makoumbou, Oristanio e Dossena, ecco anche quelli del colombiano e del centravanti.

Mina, sofferente per un fastidio al polpaccio che lo aveva costretto a saltare la gara col Genoa (come già a Monza), stringerà i denti per una gara determinante per il futuro del Cagliari. E in panchina ci sarà anche Pavoletti, che si era infortunato a febbraio nel finale della gara col Napoli, quando aveva riportato la frattura del metatarso.

Restano fuori solo Viola, Mancosu e Jankto.

Questa la lista completa dei convocati.

Portieri:

Scuffet, Radunovic, Aresti

Difensori:

Zappa, Di Pardo, Dossena, Mina, Hatzidiakos, Wieteska, Obert, Augello, Azzi

Centrocampisti:

Nandez, Deiola, Prati, Makoumbou, Sulemana, Gaetano, Oristanio

Attaccanti:

Petagna, Pavoletti, Shomurodov, Lapadula, Luvumbo, Kingstone

