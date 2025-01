Il valore di Cagliari-Lecce lo sottolinea ulteriormente la classifica: due punti separano le due squadre, chi vince fa un passo avanti notevole nella lotta salvezza. I rossoblù arrivano alla partita di oggi alle 15 terzultimi, in zona retrocessione, ma col morale reso molto più alto dalla vittoria a Monza e dal pari col Milan. Due risultati utili in trasferta, mentre alla Domus (oggi previsto il tutto esaurito o quasi, oltre 16.000 gli spettatori attesi) il successo manca dal 29 novembre e poi sono arrivate due sconfitte con Atalanta e Inter.

Davide Nicola si affida (anche) agli ex: Sebastiano Luperto in difesa, soprattutto Mattia Felici (la grande rivelazione delle ultime settimane) alto a sinistra e Roberto Piccoli di punta. Qualche possibilità pure per gli altri due dal passato salentino, Alessandro Deiola e Gianluca Lapadula. Entrambi puntano la maglia da assegnare del trequartista, che potrebbe andare a Gianluca Gaetano ma non è escluso che veda un altro giocatore che porterebbe a variare dal 4-2-3-1. Certo, invece, il rientro di Yerry Mina in difesa dopo aver saltato la partita del Meazza. Fra i pali Elia Caprile reduce invece dal gran debutto a San Siro. Nel Lecce, l’altro grande ex Marco Giampaolo ha rilanciato i giallorossi reduci da una fondamentale vittoria a Empoli: possibile il tridente pesante con Pierotti, Krstović e Tete Morente.

Arbitra Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. Su unionesarda.it, come di consueto, il live della gara mentre su Radiolina (collegamento dalle 14.30) sarà possibile ascoltare la radiocronaca in diretta di Lele Casini dall’Unipol Domus e a seguire il post partita con tutti i commenti. Queste le probabili formazioni di Cagliari-Lecce.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Makoumbou, Adopo; Zortea, Gaetano, Felici; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Lecce (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstović, Tete Morente. Allenatore: Giampaolo.

