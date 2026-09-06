È ai titoli finali il matrimonio evento della Costa Smeralda tra il miliardario statunitense Brendan Blumer e il manager di Olbia Salvatore Spano. Ieri la festa è andata avanti sino a tarda notte sul ponte del traghetto Agata, ormeggiato davanti al Golfo di Marinella.

Gli sposi hanno cantato e ballato insieme a Chris Martin e Rita Ora. Sulla nave è stato allestito un grande palco con le iniziali degli sposi, ma tutti gli oggetti a bordo richiamavano il nome di Brendan e Sal.

Si parla di ulteriori ricche donazioni ai comuni di Arzachena e Olbia: oggi gli invitati saranno salutati con un brindisi finale nella villa di Romazzino.

Hanno curato gli allestimenti a bordo del traghetto Agata, società internazionali che si sono avvalse anche della collaborazione del supporto di noti operatori di Olbia attivi da tempo nel mondo dello spettacolo.

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