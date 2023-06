Il Cagliari conquista la finale playoff di Serie B e la festa scoppia anche alla Domus, dove in duemila si sono radunati per assistere dalla tribuna alla partita col Parma sui due maxischermi allestiti a bordocampo.

Novantasette minuti di grande tensione, con tanti momenti in cui quasi si è guardato il match in religioso silenzio, fino all'esplosione di gioia al fischio finale di Orsato e i caroselli all'uscita dall'impianto. E un boato - ulteriore - è arrivato quando il VAR è intervenuto per togliere il gol fantasma di Bonny: inizialmente qualcuno aveva festeggiato vedendo il pallone fuori, poi la delusione perché l'arbitro aveva indicato il centrocampo fino alla reazione al replay, dove si notava come il pallone non fosse mai entrato del tutto.

Una serata di forte tensione e alla fine di grande felicità, e adesso in tanti stanno già aspettando l'apertura della vendita dei biglietti della finale d'andata col Bari per riempire - stavolta in tutti i settori - lo stadio.

© Riproduzione riservata