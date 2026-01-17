Questa è la grande serata di Fabio Pisacane, che ha festeggiato a fine partita con un’esultanza sfrenata anche davanti al pubblico in delirio. «Indubbiamente c’è grande soddisfazione», dice dopo Cagliari-Juventus 1-0. «Abbiamo fatto una vittoria contro una grandissima squadra, questo certifica ancora di più che quando manchiamo in queste gare è perché fa parte del percorso. Ma la squadra, piano piano, sta mettendo dentro quello che deve mettere: i ragazzi sono stati eroici».

Secondo Pisacane, i tredici del Cagliari scesi in campo contro la Juventus sono tutti da promuovere: «Abbiamo fatto una grandissima partita, faccio fatica a trovare uno da 6», il commento. «Abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e mi aspetto qualcuno nuovo, ma spero che con la vittoria di stasera la squadra cresca di autostima».

Fra le scelte di Pisacane che hanno portato a vincere Cagliari-Juventus anche la scelta, anche quella decisiva, di Gaetano centrale di centrocampo, autore dell’assist per il gol di Mazzitelli. «Volevamo dire la nostra e Gaetano lì ci permetteva di avere un po’ più di palleggio. Ma mi ha colpito la fase di non possesso che ha fatto Gianluca, è un qualcosa che mi ha colpito e ci darà molto anche nel lungo periodo. Diciamo che è stata una cosa ponderata, già col Bologna l’avevo messo lì da subentrato perché lo vedo in quella posizione. E anche il ragazzo si vede in quella porzione di campo: sono contento, si meritava una partita del genere».

In chiusura, Pisacane valuta cosa significhi questo 1-0 di Cagliari-Juventus: «Sono felicissimo di aver fatto felice il mio popolo. Dico la verità: li ringrazio, sempre, giorno dopo giorno per come ci stanno sostenendo e per quello che stanno mettendo dentro come pazienza. Hanno aspettato tre mesi per una vittoria poco tempo fa, la mia riconoscenza è doppia in questo momento per loro».

