Fino a un mese fa Sebastiano Luperto sembrava in uscita e ai margini del Cagliari, invece stasera contro la Juventus ha chiuso tutti i varchi e dato una grossa mano a ottenere uno storico successo per 1-0. E nel progetto rossoblù è di nuovo parte integrante.

«Dall’entusiasmo che si sente dopo la partita si capisce l’importanza che aveva», la gioia di Luperto a caldo. «Abbiamo fatto una grandissima prova a livello difensivo e sfruttato le poche occasioni che ci sono capitate».

Per Luperto c’è tanto di Pisacane nel successo di stasera: «Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister, l'abbiamo preparata bene ed è arrivata questa grande vittoria. Adesso, con questo spirito, dobbiamo affrontare le prossime».

