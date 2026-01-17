Cagliari-Juventus 1-0 rimarrà impressa nella storia di questa stagione, col trionfo della squadra di Fabio Pisacane: il gol partita è di Luca Mazzitelli, ma nelle pagelle sono tantissimi i rossoblù promossi.

Caprile 7

Tanti interventi per tenere una porta inviolata da incorniciare.

Zé Pedro 7

Tiene botta contro Yıldız: non era affatto scontato.

Mina 7

Rientro da urlo dopo due mesi di difficoltà, decisivo al 96’.

Luperto 7

Di testa i palloni sono tutti suoi, e non solo.

Obert 7

Deve fare tanto lavoro difensivo, ci riesce in maniera egregia.

Adopo 6,5

Non ha possibilità di spingersi in avanti, si fa notare in copertura.

Gaetano 7

Centrale di centrocampo, fa una grande prova ed è suo l’assist dell’1-0.

Mazzitelli 7,5

Trova la partita perfetta per segnare il suo primo – storico – gol con il Cagliari.

Palestra 6,5

Si diceva di un interesse della Juventus in estate, dimostra di valere livelli altissimi.

Kılıçsoy 6

Non è partita per creare tanto, ma gestisce bene alcuni palloni.

(dal 9' st Borrelli 6,5)

Deve fare a sportellate con gli avversari, chiude anche in difesa.

Esposito 5,5

L’unica nota stonata: troppi gli errori.

(dal 19' st Idrissi 6,5)

Gioca esterno alto, ma di fatto fa il terzino aggiunto. E bene.

Pisacane 7,5

Un’altra partita da sogno, con scelte azzeccatissime. È il suo trionfo.

