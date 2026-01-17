Cagliari-Juventus, le pagelle rossoblù: Mazzitelli l’uomo del trionfo, Mina super rientroVoti altissimi per i rossoblù che si sono regalati una serata da ricordare, con l’1-0 sui bianconeri
Cagliari-Juventus 1-0 rimarrà impressa nella storia di questa stagione, col trionfo della squadra di Fabio Pisacane: il gol partita è di Luca Mazzitelli, ma nelle pagelle sono tantissimi i rossoblù promossi.
Caprile 7
Tanti interventi per tenere una porta inviolata da incorniciare.
Zé Pedro 7
Tiene botta contro Yıldız: non era affatto scontato.
Mina 7
Rientro da urlo dopo due mesi di difficoltà, decisivo al 96’.
Luperto 7
Di testa i palloni sono tutti suoi, e non solo.
Obert 7
Deve fare tanto lavoro difensivo, ci riesce in maniera egregia.
Adopo 6,5
Non ha possibilità di spingersi in avanti, si fa notare in copertura.
Gaetano 7
Centrale di centrocampo, fa una grande prova ed è suo l’assist dell’1-0.
Mazzitelli 7,5
Trova la partita perfetta per segnare il suo primo – storico – gol con il Cagliari.
Palestra 6,5
Si diceva di un interesse della Juventus in estate, dimostra di valere livelli altissimi.
Kılıçsoy 6
Non è partita per creare tanto, ma gestisce bene alcuni palloni.
(dal 9' st Borrelli 6,5)
Deve fare a sportellate con gli avversari, chiude anche in difesa.
Esposito 5,5
L’unica nota stonata: troppi gli errori.
(dal 19' st Idrissi 6,5)
Gioca esterno alto, ma di fatto fa il terzino aggiunto. E bene.
Pisacane 7,5
Un’altra partita da sogno, con scelte azzeccatissime. È il suo trionfo.