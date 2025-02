Cagliari-Juventus vedrà non solo il tutto esaurito all’Unipol Domus, con oltre 16.000 spettatori, ma anche Andrea Colombo della sezione Aia di Como arbitro. È la designazione appena ufficializzata per il match della ventiseiesima giornata di Serie A, in programma domenica alle 20.45 (stasera i bianconeri giocano in Champions League col Psv Eindhoven in Olanda, dopo aver vinto 2-1 all’andata). Gli assistenti saranno Fabiano Preti (sezione Mantova) e Giuseppe Perrotti (Campobasso), quarto ufficiale Daniele Perenzoni (Rovereto). Al Var Daniele Chiffi di Padova, con assistente Valerio Marini di Roma 1.

Colombo è di rientro dal Venezuela, dove ha arbitrato cinque partite del Sudamericano Sub-20: l'ultima nella notte italiana fra domenica e lunedì, Argentina-Paraguay 2-3. Col Cagliari, il bilancio del classe '90 è di una vittoria (il 3-2 sul Parma del 30 maggio 2023, nell'andata delle semifinali playoff di Serie B) e una sconfitta (1-2 col Torino il 26 gennaio 2024, la prima partita dopo la scomparsa di Gigi Riva).

Queste le designazioni arbitrali per la ventiseiesima giornata di Serie A, in programma da venerdì a lunedì.

Lecce-Udinese venerdì 21 febbraio ore 20.45 - Kevin Bonacina

Parma-Bologna sabato 22 febbraio ore 15 - Rosario Abisso

Venezia-Lazio sabato 22 febbraio ore 15 - Matteo Marchetti

Torino-Milan sabato 22 febbraio ore 18 - Simone Sozza

Inter-Genoa sabato 22 febbraio ore 20.45 - Marco Piccinini

Como-Napoli domenica 23 febbraio ore 12.30 - Gianluca Manganiello

Verona-Fiorentina domenica 23 febbraio ore 15 - Marco Di Bello

Empoli-Atalanta domenica 23 febbraio ore 18 - Maurizio Mariani

Cagliari-Juventus domenica 23 febbraio ore 20.45 - Andrea Colombo

Roma-Monza lunedì 24 febbraio ore 20.45 - Fabio Maresca

