Il futuro di Joao Pedro lontano da Cagliari?

Con la retrocessione dei rossoblù in serie B si moltiplicano gli scenari di una possibile partenza del bomber italo-brasiliano dalla Sardegna.

Il numero 10 – autore quest’anno di 13 reti in 37 presenze in campionato – sarebbe infatti nel mirino del Torino.

Il capitano del Cagliari la scorsa estate venne valutato 15 milioni, adesso però costerebbe la metà.

Secondo radiomercato ai granata piacerebbero anche Cragno e Vicario, ma di portieri i due club non avrebbero ancora parlato.

Anche la Fiorentina sarebbe pronta a fare la “spesa” in Sardegna. Oltre a Bellanova per la fascia destra, alla società viola piacerebbe, anche in questo caso, proprio Joao Pedro per rafforzare le proprie opzioni in attacco.

Per quanto riguarda gli arrivi, invece, in cima alla lista delle priorità del Cagliari c’è ovviamente il nuovo allenatore. L’ultimo nome dato in pole position per sedere sulla panchina rossoblù in cadetteria è quello di Pippo Inzaghi.

