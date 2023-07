Una firma lunga, lunghissima. Che finalmente è arrivata al punto finale questo pomeriggio: Jakub Jankto è un giocatore del Cagliari e ora Ranieri potrà averlo in gruppo.

Il giocatore ceco, fortemente voluto dal tecnico romano che lo aveva allenato per due stagioni alla Sampdoria, era sbarcato a Cagliari martedì sera. Sembrava una formalità, ma tutta una serie di inghippi burocratici hanno fatto slittare l'ufficialità, arrivata oggi. Jankto, acquistato a titolo definitivo dal Getafe, ha firmato un contratto che lo lega ai rossoblù fino al 2025, con opzione per il club del presidente Giulini per l'anno successivo.

Superato l'ultimo ostacolo, Jankto scenderà in campo questo pomeriggio per il primo allenamento con i nuovi compagni.

Ora si attende di definire lo scambio con la Sampdoria che porterà Barreca in blucerchiato e Augello in rossoblù, oltre al prestito di Ciocci al Pescara.

Sul fronte staff tecnico, invece, dopo l'arrivo del collaboratore tecnico Spalla, si attende il preparatore atletico Spignoli, che sta definendo la risoluzione del contratto col Marsiglia per poi riunirsi a Ranieri, con cui ha già lavorato ai tempi del Monaco, della Samp e del Watford.

© Riproduzione riservata