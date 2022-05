Cagliari da domani in ritiro ad Asseminello, in vista della gara di domenica (alle 21) contro il Venezia in trasferta, sfida potenzialmente decisiva per la permanenza in Serie A.

Potenzialmente decisiva perché la presenza nel campionato maggiore dipenderà, infatti, anche dal risultato di Salernitana-Udinese.

È la prima "clausura" da quando il tecnico ex Primavera Alessandro Agostini è subentrato a Walter Mazzarri.

Intanto è cominciata la mobilitazione dei tifosi: quasi 600 biglietti venduti nel settore ospiti del “Penzo” su una disponibilità di circa mille tagliandi.

Il Cagliari, terzultimo con 29 punti in classifica, per conquistare la salvezza deve dunque vincere e sperare che la Salernitana perda o pareggi con l'Udinese. Una possibilità remotissima, che non ha però spento l'entusiasmo e la speranza dei tifosi rossoblù.

A dirigere la gara sarà l’arbitro Fabio Maresca, arbitro che la tifoseria rossoblù ben conosce per il famoso match con la Lazio del 2019 in cui concesse i 7′ minuti di recupero in cui i biancocelesti rimontarono con due reti extra-time lo svantaggio accumulato nei precedenti 90’ di gioco.

