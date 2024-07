«Una nuova avventura con… Amo le sfide # sempre al massimo».

Davide Nicola non nomina il Cagliari ma dai social lancia un messaggio molto chiaro. È pronto a lanciarsi in questa nuova sfida, l’ennesima per “l’allenatore dei miracoli”.

Venerdì l’appuntamento con l’ente conciliatore per liberare il tecnico dall’Empoli (il club toscano ha già presentato Roberto D’Aversa come nuovo allenatore), si punta alla firma del contratto nel weekend, in modo che Nicola lunedì possa iniziare ad Asseminello la preparazione in vista del prossimo campionato.

Intanto il giovane laterale sinistro classe 2005 Idrissi (Primavera) prolunga col Cagliari sino al 2027 e va al Modena con la formula del prestito oneroso sino al 30 giugno 2025 con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società rossoblù Il Cagliari continua a trattare per Luperto, ad inseguire Piccoli e Zortea dell’Atalanta. Ed è vicino all’esterno sinistro della Feralpisalò Felici.

