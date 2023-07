Il Cagliari a caccia di rinforzi nel reparto avanzato.

Con il ritorno in Austria di Prelec – in prestito al Wsg Tirol – si è infatti liberato uno slot per un attaccante che possa dare il suo contributo in termini di gol nella stagione che i rossoblù si avviano a iniziare nella massima serie.

Ranieri può contare al momento su bomber Lapadula, su Luvumbu, Mancosu e Pavoletti, ma il ds Bonato è a caccia di un’altra punta, possibilmente d’esperienza.

E, in cima al taccuino, ci sarebbe il nome di Manolo Gabbiadini, che deve ancora decidere se restare alla Sampdoria, retrocessa in cadetteria, oppure se cercare altre mete per rimanere in Serie A. Magari proprio alla corte di mister Ranieri che lo ha già allenato negli anni scorsi.

(Unioneonline)

