Dopo lo 0-0 di Genova, due giorni di riposo per il Cagliari. I rossoblù torneranno in campo domani pomeriggio, ad Asseminello, per preparare la sfida di sabato pomeriggio alla Domus (ore 14) contro il Brescia di Cellino.

Liverani (che per motivi personali ha annunciato con una “storia” su Instagram la decisione di allontanarsi dai social) attende notizie dall'infermeria per Barreca e Rog, assenti per infortunio a Marassi.

Il difensore aveva già ripreso a lavorare in gruppo alla vigilia della trasferta in Liguria e quindi domani potrebbe lavorare con i compagni. In via di guarigione anche il croato, che spera di tornare a completa disposizione del tecnico.

