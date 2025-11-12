Cagliari-Genoa sarà la prima partita di Serie A dopo la sosta per le nazionali, assieme a Udinese-Bologna, sabato 22 novembre alle 15. Per l'anticipo che apre la dodicesima giornata scatta già oggi, alle 16, la vendita dei biglietti: le prime 24 ore sono dedicate ai possessori della membership Islanders, mentre dalle 17 di domani (giovedì 13) inizia la vendita libera.

Come prezzi 25 euro nelle curve, 60 in Distinti, 90 in Tribuna Blu e 120 in Tribuna Rossa. Prevista riduzione per donne, Under-18 e Over-65 a 40 euro in Distinti, 60 in Tribuna Blu e 80 in Tribuna Rossa. Vanno poi aggiunti 2 euro di prevendita su tutti i canali di vendita. Settore ospiti a 25 euro più prevendita, con divieto d'acquisto nei settori ordinari per i residenti in Liguria.

Per la prelazione, l'acquisto è possibile solo online su TicketOne inserendo il codice "Islanders" ed è valido sino a due biglietti. Nella vendita libera per Cagliari-Genoa sarà invece possibile trovare i tagliandi anche nelle rivendite autorizzate e al Ticket Service di piazza L'Unione Sarda.

