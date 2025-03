Il Cagliari non si risolleva dopo la settimana in ritiro: contro il Genoa è un 1-1 che lascia molto amaro in bocca per come la squadra di Davide Nicola sia durata solo un tempo, e le pagelle sono la diretta conseguenza.

Caprile 6

Sul gol non ha colpe, reattivo per il resto.

Zappa 5,5

Cornet lo anticipa secco sull’1-1.

Mina 5,5

Dovrebbe dominare, ci riesce solo in parte.

Luperto 5,5

Male quando puntato in velocità, anche sul gol.

Obert 5,5

Nella ripresa troppi i varchi sulla sua fascia.

(dal 33' st Pavoletti 6)

Ci mette voglia, ma non basta.

Makoumbou 5

Una quantità di errori, anche di concetto, esagerata.

(dal 16' st Prati 6)

Gioca mezz’ora, una rarità per lui in stagione: non sfigura.

Deiola 5,5

A centrocampo fa quello che può, condizionato dal giallo.

(dal 33' st Adopo sv)

Zortea 5,5

È in evidente calo da qualche settimana.

Viola 6,5

Il gran gol illude il Cagliari, cala alla distanza.

(dal 16' st Gaetano 5,5)

Non trova mai la giocata giusta.

Coman 6

Sfortunato: dopo 24’ dalla prima da titolare si fa male.

(dal 31' pt Augello 5,5)

Soffre le discese dei giocatori del Genoa.

Piccoli 6

L’assist per Viola è l’unica giocata degna di nota.

Nicola 5,5

Ancora una volta preoccupante involuzione nel corso della ripresa.

