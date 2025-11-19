Intervento chirurgico per Zé Pedro. Quest’oggi, il difensore portoghese del Cagliari è stato sottoposto a meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita e nei prossimi giorni inizierà la fase di riabilitazione. Per rivederlo in campo ci vorrà qualche settimana, con assenza sicura sabato alle 15 col Genoa.

Nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie A tornerà invece a disposizione dopo un mese Alessandro Deiola. Oggi, il vice capitano ha svolto l’intero allenamento in gruppo, alla pari di Adam Obert rientrato dagli impegni con la Slovacchia, ed è da considerarsi recuperato. Resta in personalizzato il portiere Giuseppe Ciocci.

Domani per il Cagliari è previsto un allenamento mattutino al Crai Sport Center di Assemini.

