Cagliari e Frosinone vanno al riposo sull'1-1, nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. I rossoblù, schierati con una formazione con tante novità, segnano subito con Gaetano su rigore ma subiscono il pari a opera di Vergani.

Quarantasette secondi ed è già rigore: Borrelli sulla destra va via a Cittadini che lo tocca, l'arbitro indica subito il dischetto. Dagli undici metri va Gaetano, Pisseri intuisce la battuta rasoterra alla sua destra ma è troppo angolata. Cagliari in vantaggio al 2'. Il gol immediato dà tranquillità ai rossoblù, che gestiscono la partita. Il Frosinone si fa notare per la prima volta al 13', con un cross da destra sul secondo palo su cui Masciangelo va di testa e manda sul fondo.

L'occasione grossa per pareggiare gli ospiti ce l'hanno al 16': Cichella ruba il possesso a Rog al limite dell'area, subentra Kvernadze che salta Zé Pedro e si defila sulla sinistra, quando prova a scavalcare in pallonetto Ciocci il suo tiro va a lato. Vicinissimo al raddoppio poi il Cagliari al 21', gran lancio di Gaetano per Kılıçsoy che si inserisce centrale ma al momento del tiro lo contrasta Bracaglia e la conclusione è bloccata da Pisseri. Subito dopo punizione insidiosa di Grosso fuori di poco.

Enorme la palla gol sciupata al 26': bella giocata di Kılıçsoy a destra, cross per Rog che non riesce a deviare e a centro area Gaetano spedisce altissimo una sorta di rigore in movimento. E al 36' il Frosinone pareggia, con corner battuto sul secondo palo per la sponda di Gelli e l'irruzione da due passi di Vergani, dimenticato dalla difesa del Cagliari. Passano tre minuti e, su altro angolo nato da un rinvio sbagliato di Rog, Ndow prende la traversa di testa. Prima del riposo, al 45', fuori Zappa per infortunio e dentro Di Pardo.

