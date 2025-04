«La Fiorentina ha le armi per metterci in grossa difficoltà, ma sappiamo che ci sono situazioni in cui anche noi possiamo metterla in difficoltà».

L’allenatore del Cagliari Davide Nicola lancia così la sfida ai viola in vista del match di lunedì alla Domus. E tiene a precisare: «Per fare questo, dobbiamo essere decisivi in certe situazioni difensive. Dobbiamo essere pratici senza per questo rinunciare alla costruzione del palleggio. Insomma, dobbiamo limitarli senza limitarci».

Sale l’adrenalina al “Crai Sport Center” di Assemini, l’obiettivo è sempre più vicino e si respira proprio l’atmosfera della partita che conta nel corso della conferenza stampa.

«Anche se per me tutte le partite sono importanti perché tutte ci possono avvicinare all’obiettivo», puntualizza Nicola.

«Per questo io preferisco concentrami sulla mentalità, sull’atteggiamento, un atteggiamento aggressivo», incalza. «Più che mai questo è il momento di spingere per cercare di centrare l’obiettivo il prima possibile».

In settimana ha spulciato la Fiorentina insieme alla squadra per capire come contenerla e dove provare a colpirla. «È una squadra molto qualitativa, traduce in gol tutta la mole di gioco che produce, percentualmente parlando. È abile a cambiare sistema di gioco nell’arco della stessa partita. Può contare poi su individualità importanti che possono decidere il risultato in qualsiasi momento». Detto questo: «Io sono fiducioso e mi fido della mia squadra. Vedo i ragazzi in crescita».

Squalificato Deiola, Jankto è rimasto a casa con la febbre. Tutti gli altri sono a disposizione del tecnico rossoblù che anche stavolta, dunque, avrà l’imbarazzo della scelta in ogni reparto.

