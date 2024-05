L'ultima panchina in rossoblù di Claudio Ranieri comincia con un'ovazione di tutta la Domus, arbitro compreso. Al momento dell'ingresso di Cagliari e Fiorentina in campo, per una volta, l'attenzione non era sulle due squadre ma in panchina, con il primo grande saluto a chi stasera chiude la sua esperienza da allenatore con una squadra di club, a quasi trentaquattro anni dalla prima volta in Sardegna.

Standing ovation dello stadio, pieno in ogni ordine di posto e con il settore ospiti aperto da questo pomeriggio per i tifosi rossoblù, per salutare per l'ultima partita il grande condottiero, che ha deciso di chiudere qui la sua esperienza a Cagliari dopo una nuova salvezza indimenticabile. Applaudono tutti, anche l'arbitro Prontera, prima del calcio d'inizio, con Ranieri visibilmente toccato dall'affetto che continua a riservargli il pubblico.

In Curva Nord lo striscione degli Sconvolts «Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie Mister», in Sud «Oggi più di ieri grazie Ranieri». E anche a gara in corso continuano i cori per il tecnico, in un lungo abbraccio e ringraziamento per quanto fatto dal 1988 a oggi.

