Il Cagliari è rientrato questa mattina dalla trasferta di Perugia. I rossoblù ora avranno due giorni di riposo e riprenderanno gli allenamenti lunedì pomeriggio, per preparare la sfida di sabato pomeriggio (ore 14) alla Domus contro il Palermo. I rosanero, dopo la vittoria nel match delle 16.15, sono rientrati in zona playoff. Il Cagliari, invece, i playoff li ha già matematicamente blindati e ora, nei prossimi 180 minuti, cercherà di migliorare la posizione in classifica, andando all'assalto del quarto posto riconquistato dal Sudtirol.

La gara del “Curi” porterà a una nuova squalifica, quella di Altare, unico rossoblù ammonito ieri sera. E dalla squalifica torneranno invece Dossena e Rog. Sul fronte infortuni, sotto osservazione Nandez. «Spero sia solo una contusione, nei prossimi giorni sapremo», ha spiegato Ranieri, parlando della sostituzione obbligata dell'uruguaiano dopo neanche 20 minuti per un problema al ginocchio.

Da valutare anche le condizioni di Falco, mentre Capradossi dovrebbe avere ormai chiuso la sua stagione.

Il Cagliari, come detto, riprenderà gli allenamenti lunedì pomeriggio. E mercoledì, alle 15, giocherà in amichevole a Oristano contro la Tharros.

© Riproduzione riservata