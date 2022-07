Inizierà a Como il campionato di Serie B del Cagliari.

Il calendario della prima giornata della cadetteria è stato svelato alla presenza di dirigenti di Lega e presidenti nel corso di una cerimonia a Reggio Calabria.

Per i rossoblù – il prossimo 13 agosto – esordio in trasferta contro la squadra lariana dell’ex di turno Alberto Cerri (e che secondo radiomercato starebbe trattando in queste ore per mettere sotto contratto anche il campione spagnolo Cesc Fabregas).

Le altre partite di debutto saranno Ascoli-Ternana; Benevento-Cosenza; Brescia-Sudtirol; Cittadella-Pisa; Modena-Frosinone; Palermo-Perugia; Parma-Bari; Spal-Reggina; Venezia-Genoa.

Nella seconda giornata, invece, la squadra di Liverani farà il suo esordio in casa, contro il Cittadella. Nella terza, invece, è prevista la sfida esterna contro la Spal.

Quindi: Modena, Benevento, Bari, l’impegnativo trittico di sfide contro Venezia, Genoa, Brescia e a seguire le gare con Ascoli, Reggina, Sud Tirol, Pisa e Frosinone.

E ancora: Parma, Ternana, Perugia, Palermo e, all’ultima giornata, il 26 dicembre, il match contro il Cosenza.

A Reggio Calabria presente anche il nuovo club manager rossoblù Roberto Muzzi: “Abbiamo tanta voglia di tornare in serie A. Sappiamo che sarà un campionato difficile, ma faremo del nostro meglio”, ha detto Muzzi nel corso della presentazione del campionato.

"Dopo la scorsa stagione entusiasmante ed avvincente, di grande crescita per la nostra Lega, la Serie B riparte con le 19 giornate del calendario 2022-2023, sfornato questa sera dal computer sul lungo mare di Reggio Calabria”, ha detto il presidente della Lega di B, Mauro Balata, presentando il torneo.

"Adesso – ha aggiunto - dobbiamo partire con questo progetto calcistico, che è il campionato degli italiani, che io definisco il più bello del mondo".

