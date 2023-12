«Pazienza, ma noi ci siamo: sappiamo che lotteremo fino in fondo». È questo il messaggio di Claudio Ranieri dopo lo 0-0 di Cagliari-Empoli, con tante recriminazioni per i rossoblù. «Nel primo tempo siamo stati contratti, nel secondo una grande prova. Li abbiamo schiacciati nella loro metà campo, abbiamo fatto molto meglio».

Quello di Viola è il terzo rigore sbagliato su quattro calciati dal Cagliari in stagione, dopo Pavoletti col Palermo in Coppa Italia e Mancosu col Frosinone. «Evidentemente non è il momento nostro, però la squadra c'è: si impegnano tutti come dannati, la prestazione c'è».

Sul gol annullato Ranieri prova a restare tranquillo, ma alla fine recrimina: «Non l'ho rivisto e mi resta difficile giudicarlo. L'arbitro è andato a vederlo, col Var non abbiamo un buon rapporto: il contatto c'è stato dopo».

Poi un passaggio su eventuali rinforzi: «Mercato? Il gruppo è competitivo fino alla fine, se ci sarà qualcosa da migliorare vedremo con la società».

