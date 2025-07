Se vi sembra giovane Sajmir Dumani, che a settembre farà 20 anni, sappiate che c'è chi è ancora più piccolo: Gabriel Iovieno di anni ne ha solo 18, tanto che ha firmato un contratto di apprendistato. I due giovani acquisti della Torres sono stati presentati questo pomeriggio.

L'italoalbanese Dumani, cresciuto nelle giovanili della Juventus, si è descritto così: "Sono un centrocampista esterno di sinistra che può fare anche la mezzala ed eventualmente giocare a destra. Vengo qui con la voglia di crescere e di guadagnarmi spazio".

Che Iovieno sia nato in Brasile lo si capisce dalle dichiarazioni: "Mi piace avere la palla e fare le giocate, quando non ho la palla aggredisco l'avversario. Vengo dalla serie D e so che questo è un campionato diverso, ma voglio crescere e sono a disposizione della squadra".

© Riproduzione riservata