La Juventus ha annunciato l'arrivo del nuovo direttore tecnico, ufficializzando il nome di François Modesto. Il francese, classe 1978, è l'uomo scelto dal dg Damien Comolli per costruire la squadra da consegnare all'allenatore Igor Tudor. Per il quarantaseienne si tratta della seconda esperienza da dirigente in Italia, dopo quella al Monza tra il 2022 e il 2024 da direttore dell'area tecnica, mentre da calciatore (come difensore) aveva giocato al Cagliari dal 1999 al 2004.

«Entrare a far parte di una società tanto gloriosa rappresenta per me un onore e una grande responsabilità, questo club vanta una storia straordinaria e una cultura della vittoria che ammiro profondamente», le prime dichiarazioni di Modesto ai canali ufficiali della società. «Sono entusiasta di iniziare questo nuovo percorso, lavorando a stretto contatto con Damien, l'allenatore Igor Tudor e tutto lo staff per costruire un progetto ambizioso, moderno e vincente. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza e il mio impegno per contribuire al successo della Juventus, in Italia e in Europa».

«Sono felice di accogliere François nella nostra struttura», il saluto di Comolli. «Il suo ruolo sarà centrale nel coordinamento tra l'Area tecnica (Match Analysis, Medical Department, Performance e Psychology) e lo staff di Igor Tudor, contribuendo a rafforzare l'identità sportiva del club. La scelta di Modesto è frutto di un'attenta valutazione: crediamo che la sua esperienza, maturata in contesti diversi e competitivi, e la sua conoscenza del calcio italiano possano dare un contributo immediato e duraturo alla crescita della Juventus».

