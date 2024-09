Niente Cagliari-Empoli per Matteo Prati. Il centrocampista, già indisponibile domenica scorsa col Napoli, non ha ancora recuperato dal durissimo colpo alla destra subito tre settimane fa a Lecce, in occasione del fallo che ha portato all’espulsione di Dorgu.

Il numero 16 è l’unico giocatore assente dalla lista dei venticinque convocati di Davide Nicola per l’anticipo che, domani alle 18.30, apre la quinta giornata di Serie A. Una partita delicatissima per la classifica, visto che i rossoblù ancora non hanno vinto (due pareggi e altrettante sconfitte) mentre i toscani – concorrenti diretti per la salvezza – sono di contro imbattuti con una vittoria (sulla Roma) e tre pareggi (fra cui quello di sabato scorso con la Juventus).

Oggi pomeriggio, in conferenza stampa, Nicola ha ribadito la necessità di migliorare ma anche di non avere l’ansia per la vittoria ancora non raggiunta.

Questa la lista completa dei convocati.

Portieri: Giuseppe Ciocci, Simone Scuffet, Alen Sherri;

Difensori: Tommaso Augello, Paulo Azzi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, José Luis Palomino, Mateusz Wieteska, Gabriele Zappa, Nadir Zortea;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Jakub Jankto, Antoine Makoumbou, Razvan Marin, Nicolas Viola;

Attaccanti: Gianluca Lapadula, Zito Luvumbo, Kingstone Mutandwa, Leonardo Pavoletti, Roberto Piccoli.

