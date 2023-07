Dopo la prima raffica di acquisti (Scuffet, Augello, Sulemana, Oristanio e Jankto), ora il Cagliari prepara un nuovo assalto sul mercato. Il ds Bonato punta ad accontentare Ranieri, che nella prima conferenza della stagione aveva espressamente chiesto un difensore centrale d'esperienza e due attaccanti.

Per il reparto offensivo, tutte le strade portano a Roma, dove il Cagliari ha scelto Eldor Shomurodov. L'uzbeko, classe '95, è considerato un esubero da Mourinho, che infatti lo ha depennato dalla lista dei convocati per la tournée dei giallorossi in Portogallo. Un segnale che fa capire quanto le parti siano vicine a chiudere l'accordo, con Shomudorov che si trasferirebbe in Sardegna in prestito con diritto di riscatto e con la Roma che sembra pronta a dare un sostanzioso contributo per pagare l'ingaggio dell'attaccante.

Per la difesa, si tratta con l'argentino dell'Atalanta Palomino. In alternativa, il ds Bonato ha inserito tra i papabili l'ex Verona e Bologna Helander, svincolatosi dopo l'ultima stagione ai Rangers di Glasgow.

© Riproduzione riservata