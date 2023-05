È Zito Luvumbo il personaggio di stasera alla Domus: due gol e un rigore procurato, che hanno permesso al Cagliari di ribaltare il Parma da 0-2 a 3-2 negli ultimi ventidue minuti. «Con lo spirito del secondo tempo possiamo arrivare dove vogliamo, anche in Serie A», la certezza dell'angolano.

«Notte più bella della carriera? Dico di sì, però non è finita. Abbiamo ancora un'altra finale in casa del Parma, quindi dobbiamo mettere lo stesso spirito per vincerla». La rivelazione è anche su cosa ha detto Ranieri all'intervallo: «Di rientrare con lo spirito giusto e la stessa voglia». Per Luvumbo, in un tempo, quasi meglio a livello realizzativo del resto della stagione: nelle precedenti trentanove presenze, fra Serie B e Coppa Italia, aveva segnato solo tre gol di cui l'ultimo il 27 novembre a Frosinone.

