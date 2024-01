In casa Cagliari si lavora alla sfida di domenica col Bologna e si cerca di fronteggiare l'emergenza nel settore offensivo. E i problemi per Ranieri non mancano mai. Nella seduta odierna, in personalizzato Mancosu, che continua a soffrire per il solito fastidio al ginocchio operato quest'estate. In dubbio la sua presenza con il Bologna.

Nessun dubbio, invece, sulle tante assenze in attacco. Oristanio (frattura composta del quinto metatarso del piede destro) ne avrà per un paio di mesi, Shomurodov (anche per lui frattura al piede) rientrerà a metà febbraio, Lapadula (due costole rotte) spera di poter tornare a disposizione per la trasferta di Frosinone e, infine, Luvumbo è impegnato con l'Angola nella preparazione alla Coppa d'Africa che partirà questo sabato. A disposizione restano così solo Petagna, Pavoletti e Pereiro, il cui trasferimento alla Ternana sembra congelato.

Unica mezza buona notizia, il ritorno parziale in gruppo di Desogus.

