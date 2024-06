Il Direttore Sportivo, Nereo Bonato, è stato chiaro sulle necessità in attacco del Cagliari: «Servono due attaccanti, una punta centrale e una seconda punta che possa giocare anche attaccante esterno». E così la società rossoblù, in attesa di ufficializzare il nuovo tecnico Davide Nicola, sonda il mercato, pronta a piazzare il colpo per coprire la lacuna lasciata dalle partenze di Shomurodov, Petagna e Oristanio.

Il sogno, come attaccante centrale, è Andrea Pinamonti, punta ''scuola Inter'' ma appena retrocesso con il Sassuolo, con cui ha messo a segno 11 gol in 37 presenze. L'ingaggio è proibitivo, ma il 25enne originario di Cles vuole riscattare l'ultima annata sforunata. Piacciono anche Dia, in rotta da tempo con la Salernitana, e Colombo, punta di proprietà del Milan ma l'ultimo campionato al Monza dove ha messo a segno 4 reti. Come seconda punta si cerca di riportare in Sardegna Gaetano Oristano, chiesto anche dal Venezia ma che l'Inter (proprietaria del cartellino) potrebbe inserire nella trattativa con il Genoa per avere Gudmundsson.

Senza dimenticare che gli attaccanti, attualmente, nell'organico del Cagliari sono ben 4: capitan Pavoletti (che ha rinnovato sino al 2026), Luvumbo, Kingstone, di cui si aspetta l'esplosione, e Lapadula. Proprio Gianluca Lapadula affila le armi con il suo Perù in vista dell'inizio della Coppa America. Nell'amichevole con El Salvador, l'attaccante rossoblù è stato protagonista nel bene e nel male. Assist di petto per Edison Flores per il gol della vittoria; e rigore, che si era procurato, fallito con una conclusione centrale parata dal portiere.

© Riproduzione riservata