Cagliari, due match serali per chiudere il mese di settembre: in mezzo la Coppa ItaliaLa Lega Calcio ha diffuso date e orari delle giornate dalla quarta alla dodicesima, ecco quando giocano i rossoblù
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Si chiude con due match serali di campionato e con i sedicesimi di Coppa Italia il settembre del Cagliari.
La Lega Calcio ha diffuso date e orari delle giornate dalla quarta alla dodicesima. Il Cagliari venerdì 19 settembre va sul campo del Lecce, sfida in programma alle 20.45. Sabato 27 alla Domus la quinta giornata, sempre alle 20.45, contro l’Inter di Cristian Chivu. In mezzo, l’impegno dei sedicesimi di Coppa Italia, previsto per martedì 23 settembre alle 17, quando i rossoblù ospitano il Frosinone.
Passiamo a ottobre: per la sesta giornata lunch match a Udine, domenica 5 ottobre alle 12.30. Poi un’altra settimana di stop e si torna in campo domenica 19, alle 15 in casa contro il Bologna. Nell’ottava giornata gli uomini di Pisacane vanno a Verona, di nuovo domenica alle 15, il 26 ottobre. Poi c’è l’infrasettimanale, giovedì 30 ottobre alle 18.30 contro il Sassuolo alla Domus.
Infine novembre: nuovo appuntamento serale all’Olimpico, contro la Lazio, lunedì 3. Sabato 8 alle 15 si gioca a Como. Poi altra pausa nazionali e sabato 22 novembre, ancora alle 15, i rossoblù ospitano il Genoa.
(Unioneonline/L)